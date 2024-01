Stiri pe aceeasi tema

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Citește și: A murit copilul de un an și jumatate care s-a inecat cu mar la creșa Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii […]

- Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a cazut pe caldaram, fiind resuscitat initial de un alt participant la maraton si mai apoi de echipajele medicale. Ilie Rosu a ajuns in stare grava…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani, transmite Agerpres. Maratonul Unirii a fost anulat.Maratonistul a plecat, la ora 09:30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a decedat miercuri dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a plecat, la ora 09,30, in cursa din Piata Unirii din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor,…

- Un barbat a ajuns la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani in primele zile ale acestui an, dupa ce ar fi fost agresat de mai mulți indivizi. Din ce ne-a relatat barbatul, care are 40 de ani și este din Nistorești, incidentul a avul loc in seara zilei de 31 decembrie 2023, in jurul […]…