Maraton de vaccinare a adolescenților la Iași Un maraton de vaccinare pentru adolescenți va fi organizat la Iași, in intervalul 31 mai, ora 20.00 – 1 iunie, ora 08.00.Tinerii care au implinit 16 ani și doresc sa se vaccineze se pot prezenta in intervalul menționat in centrele de la Cinema Victoria-Sala Unirii, la Casa de Cultura a Studenților și la centrul drive –thru din parcarea Palatului Culturii. Pentru vaccinare va fi utilizat Pfizer, singurul vaccin autorizat pentru aceasta grupa de varsta. De asemenea, tinerii cu virsta cuprinsa intre 16-18 ani, se pot vaccina zilnic la toate centrele de vaccinare din judet unde exista Pfizer, fara… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

