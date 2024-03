Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Titulatura de ”Capitala a Tineretului” deținuta in acest an de catre municipiul Ploiești ofera oportunitatea organizarii de numeroase evenimente la care sa aiba acces in mod special tanara generație. Astfel, pe 27 martie 2024, cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, doi mari actori, Mariana Mihuț…

- Conferința organizata de tineretul liberal a strans la Cluj unele dintre cele mai relevante personalitați de pe scena politica actuala. Primarul Emil Boc, europarlamentarul Siegfried Mureșan, dar și secretarul General al Guvernului, Mircea Abrudean, au luat cuvantul la eveniment.La nivel european cresc…

- Presedintele Forta Dreptei, fostul premier Ludovic Orban, a criticat, sambata, actuala guvernare care a modificat legislatia pentru a stabili data alegerilor locale in aceeasi zi cu alegerile pentru Parlamentul European si a afirmat ca Romania se confrunta cu un proiect anti-democratic. Orban i-a criticat…

- Romania sustine adoptarea unui nou pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, aplicat de catre Uniunea Europeana, a declarat, duminica, pentru Agerpres, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu. Sefa diplomatiei romane a participat, pana duminica, la Conferinta de Securitate de la Munchen, context…

- COMUNICAT DE PRESA Fundația Județeana pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit, Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, alaturi de susținatori ai monarhiei și ai Casei Regale a Romaniei, au organizat in data de 13 februarie 2024, sub egida programului…

- Ministra Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse Natalia Intotero a anuntat ca a avut, miercuri, o intalnire cu directorii Caselor de Cultura ale Studentilor (CCS) si reprezentantii asociatiilor studentesti (USR, UNSR si ANOSR) cu care am discutat despre actiunile pe care le vom desfasura in acest…

- Fundația Județeana pentru Tineret Prahova, Primaria Ploiești și Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești au anunțat demararea procesului de consultare și scriere a Strategiei de Tineret a Municipiului Ploiești pentru perioada 2024-2030, iar ca urmare a acestui demers, tinerii…