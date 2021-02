Peste 18.000 de persoane s-au programat sambata, in medie, pe ora, pe platforma de vaccinare pentru imunizarea anti-COVID. Conform unei postari pe pagina de Facebook a platformei, sambata a fost un „maraton la inscrierile” pentru vaccinare. „Peste 18.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora! 302 persoane pe minut programate pana la ora 14,00. 109.800 de persoane s-au programat pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in noile cabinete deschise pentru administrarea serului produs de Pfizer BioNTech”, a precizat sursa citata. Un numar de 130 de cabinete noi vor…