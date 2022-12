Stiri pe aceeasi tema

- Transalpina a devenit, pentru o zi, circuit de Formula 1. Imagini spectaculoase au fost filmate pe cea mai inalta șosea din Romania, cu monopostul cu care Max Verstappen a caștigat al doilea titlu mondial de Formula 1. La volan s-a aflat un pilot junior al echipei austriece, ghidat de inginerul sau.

- Transferul de bani din strainatate in Romania a devenit mai facil in ultima perioada, iar serviciile de transfer sunt competitorii reali al bancilor. Pentru a compara piața acestor tip de instrumente, am luat ca exemplu un transfer de 500 euro,...

- Rapid va da piept cu doua echipe importante ale Europei! Giuleștenii au confirmat GSP.ro și au transmis ca vor lua parte, la inceputul lui decembrie, la un „triunghiular” unde le vor infrunta pe Borussia Dortmund și Fiorentina. „Rapid va lua parte la turneul Superbet International Cup. La triunghiularul…

- Statul a pus lacatul pe inca o fabrica din Romania. Clujana, un brand romanesc important, și-a sistat activitatea de producție și va intra in faliment pana la finalul anului. Clujana a suspendat producția, dupa ce a fost evacuata din spațiile din Piața 1 Mai. Eliberarea spațiilor a fost solicitata de…

- Ce am invatat ca invidizi, ca stat si ca societate dupa „momentul” Colectiv? Sapte ani mai tarziu, exista numeroase institutii publice care nu au iesire de incendiu functionala, spitale in care inca nu exista suficiente paturi pentru marii arsi, dar macar, a crescut numarul pacientilor cu arsuri grave…

- Explozia prețurilor la energie electrica din ultima perioada in Romania a devenit o problema pentru din ce in ce mai mulți oameni.Un maramureșean a gasit o soluție inedita nu doar pentu a face economie, ci pentru a scapa definitiv de grija facturilor la curent electric.Prin curtea gospodariei sale din…

- Pandemia COVID-19 a avut un impact fara precedent asupra sanatații mintale a tinerilor. Un nou raport UE analizeaza modul in care țarile europene au abordat provocarile pe care pandemia le-a declanșat in privința sanatații mintale și emoționale a tinerilor. Cercetarile fac parte din eforturile Comisiei…

- Consiliul Județean a organizat o noua runda de dezbateri publice privind realizarea in municipiul Bacau a primului parc atletic din Romania și din regiunea de sud-est a Europei. Prezent pentru a doua oara in Bacau, arhitectul Flemming Overgaard – artizanul parcului atletic construit in Odense – Danemarca,…