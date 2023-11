Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un barbat de 54 de ani din Baia Mare, implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Colonia Topitorilor, dar care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Conform buletinului de analiza toxicologica al Serviciului Județean…

- Polițiștii din Baia Mare au reținut pentru 24 de ore barbatul de 54 de ani din Baia Mare, implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale pe strada Colonia Topitorilor, dar care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Conform buletinului de analiza toxicologica al Serviciului Județean…

- Polițiștii din Lugoj au reținut un barbat, in varsta de 41 de ani, care a fost prins la volanul unui autoturism deși nu avea permis de conducere și se afla sub influnța bauturilor alcoolice. „In fapt, la data de 04 noiembrie a.c., in jurul orei 20:25, polițiștii Biroul Rutier, din cadrul…

- La data de 27 octombrie 2023, ora 1.30, in timp ce isi exercitau atributiile de serviciu, pe bulevardul Bucuresti, din municipiul Giurgiu, politistii Biroului Rutier au depistat un barbat, de 64 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, aflandu se sub influenta bauturilor alcoolice.La…

- Nr. 1.241 din 26 octombrie 2023 POSIBIL DEZASTRU EVITAT: SOFER DE CISTERNA CU GPL, RETINUT PENTRU CONDUCEREA UNUI VEHICUL SUB INFLUENTA ALCOOLULUI SAU A ALTOR SUBSTANTE La data de 25 octombrie 2023, ora 21.18, politistii Brigazii Autostrazi a fost sesizat, prin 2 apeluri 112, despre faptul ca o cisterna,…

- Ieri, 23 octombrie, in urma activitaților de urmarire penala, polițiștii din Șomcuta Mare au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 44 de ani din oraș, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fara permis de conducere,…

- Ulterior, la data de 20 octombrie 2023, in baza probelor administrate in dosarul penal, politistii l au prezentat pe acesta magistratilor din cadrul Judecatoriei Turda, care au emis mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. In data de 19 octombrie 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Nr. 333 din 30 august 2023 INFRACTIUNI LA REGIMUL RUTIER CONSTATATE DE CATRE POLITISTII VASLUIENI Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare.…