Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au descoperit opt barbati ucraineni pe teritoriul romanesc, toti ajungand in tara noastra dupa ce au trecut inot prin apa raului Tisa, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „La ore…

- 23 de persoane, provenite din mai multe grupuri de barbați ucraineni, au fost descoperite de politistii de frontiera mamarureșeni pe teritoriul romanesc, a informat, sambata, Inspectoratul Teritorial al Poliției Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, citat de Agrepres.Grupul cel mai numeros,…

- Un numar de 12 cetateni din Ucraina au fost descoperiti pe teritoriul romanesc de politisti de frontiera si au cerut azil, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Ieri, 7 martie 2022, la ore diferite, lucratorii nostri…

- Tot mai mulți ucraineni sunt depistați trecand ilegal frontiera de stat a Ucrainei pentru a ajunge in Maramureș. Numai ieri, 6 martie, au fost depistate 10 barbați ucraineni gasiți in mai multe localitați din județ. „Ieri, 6 martie 2022, la ore diferite, lucratorii noștri din cadrul Sectorului Poliției…

- „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, 4 cetateni ucraineni care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Cei patru cetateni ucraineni au fost condusi de catre politistii de frontiera in PTF Sighet pentru ingrijiri…

- Un grup de patru barbati ucraineni au trecut prin raul Tisa pentru a ajunge pe teritoriul romanesc, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Azi, 1 martie 2022, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera au…