Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit si alta a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau a derapat, pe un drum judetean din Vaslui si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele autovehiculului distrus, conform news.ro.

- Un accident grav a avut loc in Vrancea. Trei autoturisme s-au lovit din plin, iar in urma impactului, mai multe persoane au ajuns in stare grava la spital. Autoritațile au intervenit cu mai multe autospeciale și ambulanțe SMURD pentru a-i salva pe cei raniți.

- Accident grav in prima zi de Paști, in județul Braila. Doua persoane de 32 și 41 de ani au murit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un copac. Barbatul aflat la volan avea permisul anulat.

- Un accident foarte grav a avut loc miercuri in județul Dolj. Din pacate, o femeie și-a pierdut viața. Alte doua victime au avut nevoie de ingrijiri medicale. Trei femei au fost lovite, miercuri dimineața, de o mașina al carei șofer ar fi pierdut controlul direcției și a intrat pe un trotuar din Bailesti,…

- Evenimentul rutier s-a petrecut in imediata apropiere de o stație PECO, de pe DN68, in zona Hațeg, unde o șoferița de 36 de ani, care ieșea din stația de alimentare, a patruns pe drumul național fara sa se asigure, deși avea indicatorul de „OPRIRE”, a fost acroșata de un șofer, de 60 de ani. In urma…

- Accident produs duminica, 10 martie, pe Autostrada A1. Din primele informații, in accident au fost implicate o autoutilitara și doua mașini, dintre care una a luat foc. O femeie, pasagera in autoutilitara, a fost ranita și transportata la spital.

- Un accident violent s-a petrecut, sambata la orele amiezii, pe Bulevardul Unirii, din municipiul Targoviște. Un motociclist ranit a fost transportat de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. Barbatul ranit are 27 de ani și este din localitatea Broșteni. In accident au fost implicate doua mașini…

- ACCIDENT la Cugir. O femeie din Timiș a ajuns la spital dupa ce fost lovita de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar strada ACCIDENT la Cugir. O femeie de 76 de ani din județul Timiș a ajuns la spital duminica dimineața, dupa ce a fost lovita de o mașina, la Cugir. Aceasta a fost surprinsa și…