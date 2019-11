Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vișeu de Sus au identificat, pe o strada din localitatea Vișeu de Sus, un cetațean roman, in varsta de 50 ani, care deținea 13.200 de petarde, in valoare de 3.450 lei, fara a fi autorizat in acest sens. In data de 28 noiembrie 2019,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au depistat și reținut, patru cetațeni de origine asiatica care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat, atat la granița cu Ucraina, cat și la cea cu Ungaria. In data de 24 noiembrie a.c.,…

- Politistii de frontiera constanteni au descoperit un cetatean roman care transporta, intr un atelaj hipo, cantitatea de aproximativ 200 kilograme de peste, fara documente legale. Potrivit informatiilor, in data de 19.11.2019, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, cantitatea totala de 31.455 de pachete cu tigari, in valoare de aproximativ 368.000 de lei, marfa ce urma sa ajunga pe piata neagra de desfacere din…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu – S.P.F. Calarasi au depistat un cetațean roman care pescuia pe Canalul Dorobantu, folosind plase interzise de lege si fara autorizație de pescuit comercial. ​In data de 12.10.2019, politistii de frontiera…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit, in zona de competenta și in Punctul de Trecere a Frontierei Vicsani feroviar, peste 15.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de peste 155.000 lei, care urmau…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Satu Mare au depistat in trafic un cetațean roman care conducea un autoturism marca BMW, ce figura ca fiind furat din Franța de 4 ani de zile. Conform unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr un container sosit din China, a unor bunuri in valoare…