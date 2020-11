Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala pentru o perioada de 14 zile din cauza infectarilor.Vezi restrictiile impuse Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Maramures a primit Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, cu…

- In orasul Tautii Magheraus si in comuna Sacalaseni a fost instituita carantina zonala ca urmare a cresterii ratei de infectare peste limita de alerta, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. "Avand in vedere valoarea…

In orasul Tautii Magheraus si in comuna Sacalaseni a fost instituita carantina zonala ca urmare a cresterii ratei de infectare peste limita de alerta, a informat, marti, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca, realteaza Agerpres.

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Secretar de Stat, Dr. Raed Arafat, a emis ordinul nr. 4659857 din 07.11.2020 pentru prelungirea masurii de carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, incepand cu data de 8 noiembrie a.c., ora 12.00, pentru localitatea Vișeu de Jos, a menționat președintele…

- Municipiul Baia Mare si localitatile Basesti, Cicarlau si Sacalaseni intra in scenariul rosu incepand de luni, din cauza depasirii ratei de infectare cu noul coronavirus de 3 la mia de locuitori, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures,…

- Municipiul Baia Mare și alte trei localitați din județul Maramureș trec in scenariu roșu din cauza ratei de infectare care a depașit 3 la mia de locuitori. Cele trei localitați din Maramureș care au intrat in scenariul roșu sunt Basești, Cicarlau și Sacalașeni, conform declarațiilor de la Digi24 ale…

- Evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatii deschise, precum si in spatii inchise sunt interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus, a declarat, marti seara, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Mai multe cadre didactice din judetul Maramures, sportivi, un judecator si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au fost confirmati pozitivi la infectia cu virusul SARS-CoV-2, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta…