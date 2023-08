Maramureș Ballon Fiesta: Baloanele revin pe cerul Maramureșului Baloanele cu aer cald revin pe cerul Maramureșului in acest an, evenimentul urmand sa aiba loc in perioada 29 septembrie – 1 octombrie in localitatea Rogoz. ”Vești BUNE din Maramureș! Pentru voi, toți cei care iubiți festivalul nostru și așteptați sa revenim, iata – Maramureș Balloon Fiesta 2023 se intampla! Dupa 1 an și 3 luni pe drum, 45.000 km parcurși cu duba, pana in India și inapoi, noi, Loredana și Peter, va spunem cu drag – haideți sa ne revedem acasa!”, transmit organizatorii Loredana și Peter Hurley. Vlad HERMAN The post Maramureș Ballon Fiesta: Baloanele revin pe cerul Maramureșului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

