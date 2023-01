Anul a inceput bine pentru Mara G, revelația muzicala ce și a caștigat imediat publicul. Asta dupa ce a inceput sa lanseze piese sincere si directe interpretate la inceput cu numele sau real, Mara Georgescu. I, iar acum canta sub pseudonimul Mara G și a lansat impreuna cu traperul Alberto Grasu videoclipul piesei “Slobozia” 2023 a inceput in forța pentru Mara G care iata ca a revenit in atenția fanilor cu o noua colaborare de senzație impreuna cu traperul Alberto Grasu cu care a și filmat videoclip pentru piesa “Slobozia”. Pentru “Slobozia” au colaborat mai mulți artiști atat la versuri cat și…