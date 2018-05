Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul major Ionescu Marius Valentin, ranit in Afganistan impreuna cu alti sapte colegi, a fost transportat astazi, 1 mai, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lui de sanatate fiind stabila, transmite…

- Opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", din Campulung Muscel, au fost raniti, luni dimineata, in Afganistan, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana (VBIED - Vehicle-Borne Improvised Explosive Device), informeaza...

