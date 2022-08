Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Militar de Urgența „Dr. Alexandru Augustin” din Sibiu, Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” din Timișoara redeschid sectoarele pentru tratarea pacienților cu COVID-19. Potrivit Ministerului Apararii…

- Three military hospitals in Sibiu, Cluj-Napoca and Timisoara are reopening wards dedicated to treating COVID-19 patients, the National Defense Ministry announced on Wednesday. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help…

- Perioada verii și temperaturile ridicate au un impact semnificativ asupra corpului nostru, mai ales asupra bolilor endocrine. Dr. Laura Firu, medic primar endocrinolog la Spitalul Clinic Militar de Urgența „Dr. Victor Popescu” Timișoara explica ce afecțiuni pot aparea.

- Medicii au incalcat protocolul in cazul femeii care a murit zilele trecute Foto: Arhiva RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Medicii au încalcat protocolul în cazul femeii care a murit zilele trecute în județul Vrancea, dupa ce a fost plimbata între…