MApN: Semnarea Acordului-cadru intre Guvernul Romaniei si Guvernul Turciei pentru cooperarea in domeniul militar

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, va efectua, in zilele de 5 si 6 octombrie, o vizita oficiala in Republica Turcia, la invitatia omologului sau, Yasar Guuml;ler.Agenda convorbirilor oficiale include aspecte ale situatiei de securitate regionala in contextul razboiului de agresiune al Federatiei…

- Armata Romaniei are nevoie nu doar de tehnologie noua, ci si de militari foarte bine pregatiti si motivati pentru provocarile viitorului mediu de securitate, le-a transmis ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, sefilor promotiei 2023 "General Constantin Christescu 100" ai institutiilor militare…

- Angel Tilvar i-a strans mana reprezentantului Departamentului de Stat al SUA: Parteneriatul strategic e mai puternic ca oricandParteneriatul strategic romano-american este mai puternic ca oricand, spune ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, dupa intalnirea cu ambasadorul James C. O’Brien, din…

- Comandantul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Razvan Bichir, a declarat, vineri, pentru Agerpres, ca in momentul in care reprezentantii FCSB vor semna contractul pentru punerea la dispozitie a stadionului din Bulevardul Ghencea, pentru derby-ul cu Dinamo, il va semna la randul sau fara probleme.FCSB…

- Deși ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a semnat și a aprobat solicitarea FCSB de a avea la dispoziție stadionul Steaua pentru derby-ul cu Dinamo, contractul dintre CSA Steaua și clubul lui Gigi Becali inca nu a fost semnat. Totuși, patronul vicecampioanei e in continuare calm. CONTEXT:Oficialii…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, e sigur ca derby-ul cu Dinamo din etapa #2 se va juca in Ghencea. Deși ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a semnat și a aprobat solicitarea FCSB de a avea la dispoziție stadionul Steaua pentru derby-ul cu Dinamo, contractul dintre CSA Steaua și clubul…

- Ucraina si Turcia au semnat un Memorandum de intelegere in domeniul industriilor strategice, anunta Preledintia ucraineana.”In timpul vizitei de lucru a presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski in Republica Turcia, in prezenta sefului statului ucrainean si a presedintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan,…

