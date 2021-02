Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca principalele echipamente ale primului Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare – HIMARS care va intra in dotarea Armatei Romaniei au sosit sambata, 20 februarie, in Portul Constanța. Echipamentele și materialele aferente vor fi transportate la sediul…

