MApN a retras propunerea legislativă privind organizarea Direcției de Informații Militare Ministerul Apararii Naționale a optat pentru retragerea proiectului de lege referitor la structura și activitatea Direcției Generale de Informații a Apararii. „Ca urmare a observațiilor primite pana la acest moment, in cadrul procedurii de transparența decizionala inceputa in data de 20 octombrie, Ministerul Apararii Naționale a decis retragerea de pe fluxul de avizare interinstituționala a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Informații a Apararii și pentru modificarea Legii nr. 346 din 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apararii Nationale”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MApN a retras proiectul de lege privind reforma in spionajul militar! Care este motivul Ca urmare a observațiilor primite pana la acest moment, in cadrul procedurii de transparența decizionala inceputa in data de 20 octombrie, Ministerul Apararii Naționale a decis retragerea de pe fluxul de avizare…

- Ca urmare a observatiilor primite pana la acest moment, in cadrul procedurii de transparenta decizionala inceputa in data de 20 octombrie, Ministerul Apararii Nationale a decis retragerea de pe fluxul de avizare interinstitutionala a proiectului de Lege privind organizarea si functionarea Directiei…

- MApN anunța ca retrage proiectul de lege privind inființarea unui nou serviciu secret cu personalitate juridica, in urma controverselor starnite in ultimele zile.„Ca urmare a observațiilor primite pana la acest moment, in cadrul procedurii de transparența decizionala inceputa in data de 20 octombrie,…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a elaborat un proiect de lege privind organizarea și funcționarea Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), proiect care, daca va fi aprobat, va oferi acestei structuri a MApN puteri sporite, asemanatoare celor de care dispun SRI și SIE. Ministerul Apararii…

- Ministerul Apararii Nationale a postat pe site ul oficial, in transparenta decizionala, proiectul de Lege privind organizarea si functionarea Directiei Generale de Informatii a Apararii si pentru modificarea Legii nr. 346 2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale. In cauza,…

- Venim in sprijinul mamelor minore prin acordarea unor drepturi de care orice alta mama majora beneficiaza! Am inițiat și depus propunerea legislativa pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prin care le vom oferi mamelor minore, care…

- Senatul a adoptat, luni, in plen propunerea legislativa de modificare a Legii energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012 prin care persoanelor fizice, prosumatori cu instalatii de producere a energiei electrice de pana la 200 kW, li se ofera posibilitatea obtinerii unei compensatii financiare…