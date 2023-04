Ministerul Apararii a solicitat Parlamentului aprobarea prealabila pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente unor programe de inzestrare a armatei, printre care și achiziționarea unor submarine, informeaza Rador.

Potrivit documentului, programele au in vedere operaționalizarea țintelor de capabilitați asumate in cadrul procesului NATO și al Uniunii Europene de planificare a apararii pentru realizarea obiectivelor programului privind transformarea Armatei Romaniei pana in anul 2040.

