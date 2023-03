Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de lupta al NATO (BGFP) dislocat in Romania a avut loc vineri, 10 martie, in Centrul Național de Instruire Intrunita „Getica”, din Cincu, județul Brașov.Colonelul Laurent Luisetti a preluat comanda Grupului de lupta al NATO in Romania de la colonelul Alexandre…

- Ministerul Apararii anunta, vineri seara, schimbarea comenzii Grupului de lupta al NATO in Romania. Ceremonia a avut loc in Centrul National de Instruire Intrunita „Getica", din Cincu, judetul Brasov. "Colonelul Laurent Luisetti a preluat comanda Grupului de lupta al NATO in Romania de la colonelul…

- Noile vehicule de lupta pe care Ucraina le va primi din SUA, Franța și Germania arata o schimbare clara in mentalitatea liderilor occidentali in ceea ce privește armamentul pe care sunt dispuși sa il ofere Ucrainei, impactul acestora pe campul de lupta urmand a fi resimțit in mai multe feluri de forțele…

- Germania a preluat de la 1 ianuarie comanda forței militare cu cel mai ridicat nivel de pregatire din NATO, mii de soldați fiind pregatiți sa intre in acțiune in doar cateva zile, arata un comunicat al Alianței Nord-Atlantice. Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) a NATO a fost creata in 2014…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata o provocare pentru Vladimir Putin, spunand intr-un interviu ca e pregatit „chiar și maine” pentru o lupta fizica cu omologul sau rus, transmite ziarul ucrainean Pravda . Intr-un interviu acordat canalului francez de știri LCI, Zelenski a spus…

- Emmanuel Macron (44 de ani), președintele Franței, a felicitat un jucator marocan, la finalul partidei dintre Franța și Maroc, din semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. Emmanuel Macron l-a felicitat pe Sofyan Amrabat Președintele francez a vizitat vestiarul marocanilor și a ținut sa il felicite…

- Didier Deschamps (54 de ani), selecționerul naționalei Franței, a evitat sa raspunda cand a fost intrebat daca atacantul lui Real Madrid, Karim Benzema (34 de ani), va juca in finala Campionatului Mondial, dintre Franța și Argentina. Argentina - Franța, finala Campionatului Mondial din Qatar, se joaca…

- Jucatorii naționalei Franței știu ca sunt favoriți cu Marocul și duc o adevarata batalie cu propriul subconștient sa nu cada prada tentației de a-i subestima pe africani. Franța - Maroc se joaca miercuri, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR1 Marocul pare, la prima vedere,…