- RESITA – Inca trei terenuri vor intra in propietatea publica a Resitei ca urmare a unei alte donatii facuta de marele dezvoltator imobiliar Ceetrus Romania! Sedinta ordinara a Consiliului Local desfasurata recent a avut pe ordinea de zi nu mai putin de 34 de proiecte de hotarare. Printre acestea s-a…

- REȘIȚA – Aceasta este una dintre marturisirile facute de omul de afaceri resitean Cristian Onetiu cunoscutei realizatoare TV Denise Rifai, in cadrul emisiunii „40 de intrebari“! Ce-i lipseste unui milionar resitean in Dubai? A fost una dintre intrebarile adresate omului de afaceri, cu o avere estimata…

- REȘIȚA – Pe Bulevardul Republicii, in apropierea zonei Kaufland, operațiunea de montare a șinelor avanseaza de la zi la zi. Pana la finalul anului, se dorește terminarea lucrarilor pe porțiunea Kaufland-Triaj. Unii sunt sceptici in privința respectarii termenului, insa raspunsul il vor da oamenii care…

- RESITA – Activitatea din unitatile de invatamant anteprescolar ramane in continuare in atentia administratiei publice locale. Aflate sub coordonarea Cresei Banatului Montan, institutie din cadrul Consiliului Local, cresele din municipiul Resita au intrat intr-un proces de transformare, devenind astfel…

- MOLDOVA NOUA – Liceul Tehnologic „Clisura Dunarii“ din Moldova Noua va primi prin Programul National pentru Reducerea Abandonului Școlar peste 950.000 lei! La sfarsitul saptamanii trecute au fost semnate, la Palatul Copiilor din Resita, contractele de finanțare dedicate implementarii investițiilor specifice…

- RESITA – In scolile din Resita, elevii vor fi inclusi intr-un program de responsabilitate sociala care urmarește sa genereze schimbarea comportamentului fata de plastic, de la utilizare pana la colectarea separata! Zilele trecute, alesii locali au aprobat incheierea unui acord de parteneriat intre municipiul…

- CARAS-SEVERIN – Pe lista celor 742 de unitati de invatamant selectate de Ministerul Educatiei sa utilizeze catalogul electronic in anul scolar 2022-2023 se afla si 10 localitati din Caras-Severin! Astfel, acest program-pilot va fi implementat in 11 unitati de invatamant din judet: Liceul Teoretic „General…

- REȘIȚA – Pentru ca lipsesc atat oamenii care sa faca asta, cat și spațiile și fondurile necesare! De asemenea, bugetele nu permit conservarea activa sau restaurarea, valorificarea vizuala a exponatelor prin mijloace tehnice performante. Situație in care e greu ca spațiul virtual sau fizic al muzeului…