Manneken Pis, statuia simbol a Bruxelles-ului, a primit cel de-al 1.000-lea costum

- O suta de romani de succes vor fi premiati in Anul Centenarului de catre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, intr-un proiect care isi propune sa scoata in evidenta primele zece personalitati romanesti din zece tari ale lumii in care se afla comunitati importante de conationali ai nostri, a…

- Simbol al unificarii ce fusese (1600) și care avea sa vina (1918), statuia lui Mihai Viteazul din București este opera renumitului sculptor parizian Albert-Ernest Carrier-Belleuse, profesor al lui Auguste Rodin și cel care realizase deja in Franța statuia ecvestra a Ioanei d’Arc. Absolut toate informațiile…

- Un tribunal din Belgia l-a condamnat luni pe Salah Abdeslam, singurul supravietuitor suspectat ca ar fi fost implicat in atentatul din Paris din anul 2015, pentru ca ar fi declansat un schimb de focuri in Bruxelles, relateaza site-ul postului BBC. Abdeslam a fost gasit vinovat pentru acte de terorism…

- Bruxelles, 19 apr /Agerpres/ - Peste jumatate de milion de refugiati au obtinut azil in Uniunea Europeana in 2017, ceea ce inseamna cu 25% mai putin fata de anul precedent, a anuntat joi Oficiul de statistica al blocului comunitar Eurostat. Cei mai multi dintre ei - peste 60% - au primit azil in Germania,…

- "Faptul ca am primit bani de la Sebastian Ghița este o minciuna incalificabila și, prin urmare, in mod categoric, voi urma caile legale", a fost raspunsul Laurei Codruța Kovesi, la solicitarea Antena 3. Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, dezvaluirea facuta cu o zi in urma de jurnalistul Dan Andronic…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, pentru Anetna3, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris in EVZ ca…

- Justiția noastra e rascolita teribil in ultimele luni. Apar informații și dovezi ca aproape toata construcția sistemului judiciar a fost cladita pe nisipuri mișcatoare, la indicațiile Comisiei Europene, fie prost ințelese, fie deliberat aplicate de cei responsabilizați de Stat sa implementeze schimbari…

- Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, a precizat luni ca punctul de vedere al premierului a fost depus la CNCD in cursul zilei, iar in aceste conditii audierea, care este programata marti, la ora 9.30, poate avea loc si in absenta Vioricai Dancila, care…