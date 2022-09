Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doi protestatari au murit in timpul protestelor din Iran izbucnite in urma decesului unei femei, survenit in custodia Poliției pentru moralitate, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Poliția sarba a arestat peste 64 de persoane dupa ce mii de activiști LGBTQI+ s-au prezentat sambata la marșul EuroPride de la Belgrad, in ciuda interdicției guvernamentale, scrie The Guardian. Evenimentul a fost conceput ca evenimentul de temelie al reuniunii EuroPride. Dar Ministerul de Interne a…

- Poliția indiana a desemnat marți o unitate speciala pentru a investiga moartea unei fete care a declarat ca un barbat i-a dat foc dupa ce i-a refuzat cererea in casatorie, caz care a provocat furie oamenilor, intr-o țara in care violența impotriva femeilor este foarte raspandita.

- Este o ancheta in desfașurare a Poliției Ialomița, dupa ce doua directoare din Direcția de Sanatate Publica s-ar fi luat la bataie in sediul instituției. Poliția a descins la sediul DSP dupa ce o angajata, care a auzit scandalul din spatele ușilor inchise, a sunat la 112. Polițiștii au descins miercuri…

- Politia din Africa de Sud a arestat, sambata, 82 de suspecti, la o zi dupa ce mai multi barbati inarmati au agresat o echipa care filma un videoclip la marginea orasului Johannesburg si au violat mai multe modele care lucrau pe platoul de filmare, relateaza DPA, conform Agerpres.

- Siguranța pe strazi a devenit aproape inexistenta, astfel ca in Romania, conflictele stradale, crimele și rapirile au ajuns sa fie la ordinea zilei. A fost alerta naționala dupa ce, in cursul zilei de luni, Poliția a fost alertata de catre o femeie cu privire la rapirea a doua tinere. Potrivit declarațiilor…

- Doua femei au fost retinute pe aeroportul Suvarnabhumi din Bankok si invinuite de contrabanda, dupa ce in bagajelor lor au fost descoperite 109 animale vii, printre care serpi, soparle, porci spinosi si testoase, relateaza CNN, care mentioneaza oficialii thailandezi.

