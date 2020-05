Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 70 de ani lumea s-a schimbat dramatic si rolul Uniunii Europene este acum mai important ca niciodata, iar in noua ordine geopolitica emergenta si in contextul unei urgente ecologice responsabilitatea noastra este de a accepta sa devenim o forta globala a stabilitatii si pacii, statului…

- Parlamentul European va adaposti in una dintre cladirile sale din Bruxelles, incepand din 29 aprilie, femei aflate in situatie de vulnerabilitate, a anuntat vineri presedintele institutiei, David Sassoli, potrivit cotidianului belgian La Derniere Heure si agentiei de presa EFE. "In aceasta…

- Liviu Jicman, directorul Muzeului National Cotroceni, vorbeste intr-un interviu acordat News.ro despre expozitia dedicata Zilei Internationale a Monumentelor si Siturilor, despre cultura transferata total in mediul online in aceasta perioada, precum si despre impactul pandemiei asupra institutiei pe…

- O parte din cladirea Parlamentului European va fi pusa la dispozitia celor fara adapost in timpul situatiei de urgenta provocate de pandemia de COVID-19, iar bucatariile legislativului comunitar vor gati peste 1.000 de mese pe zi care vor fi distribuite celor nevoiasi si personalului medical, a anuntat…

- Parlamentul European lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana (UE) poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de europarlamentarul PSD Dan Nica.…

- "Parlamentul European confirma, cu regret, un deces" in randul "personalului sau extern", (deces) "cauzat, potrivit informatiilor actuale, de coronavirus", a afirmat purtatorul de cuvant. Potrivit unei surse parlamentare, este vorba de un italian care lucra in cadrul serviciului informatic al Parlamentului…

- Președintele Parlamentului Europea, italianul David Sassoli, a luat decizia de a se autoizola acasa pentru 14 zile. Dupa ce Italia a fost blocata total din cauza epidemiei de coronavirus, președintele Parlamentului European, David Sassoli, va sta acasa in autoizolare timp de 14 zile.„Din acest motiv,…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a criticat miercuri Uniunea Europeana, care ''pretinde'' ca este ''un lider'' in problema schimbarilor climatice, acuzand-o ca duce o politica favorabila combustibililor fosili, cu ocazia unei interventii la Bruxelles in fata…