- La Targu Mureș, evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale au luat debutat cu o manifestație restransa, in cinstea marelui poet Mihai Eminescu,in curtea Bibliotecii Județene Mureș. Evenimentul, organizat de catre Uniunea Scriitorilor din Romania, filiala Mureș , a continuat cu discuții referitoare…

- Ziua Culturii Naționale, la Sibiu Sibiu. Foto: Agerpres. Astazi, de la ora 19, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu va avea loc concertul cameral „MuziCultura – Eminescu, Enescu și noi”. Actorii Teatrului Național Radu Stanca prezinta , on line, o serie…

- Presedintele Klaus Iohannis iși dorește ca Romania sa revina la normalitate in anul 2022, din multe puncte de vedere. Cu prilejul Zilei Culturii Nationale, Klaus Iohannis a transmis un mesaj in care afirma ca domeniul culturii a fost afectat de pandemia de COVID-19, context in care subliniaza ca este…

- Romania sarbatorește Ziua Culturii Naționale in 15 Ianuarie, data nașterii marelui poet Mihai Eminescu. Il omagiem pe marele poet cu gandul la peisajul baimarean, care l-ar fi inspirat cu siguranța chiar și fara a avea „Tei”, „lac” sau „plopi fara soț”. Sarbatorim așadar Luceafarul și cultura romaneasca…

- Ziua Culturii Nationale ndash; 2022Romania sarbatoreste Ziua Culturii Nationale la 15 ianuarie, data de nastere a poetului national Mihai Eminescu.Pentru Ministerul Afacerilor Externe, Ziua Culturii Nationale marcheaza debutul actiunilor de diplomatie publica si culturala organizate anual, prin reteaua…

- Muzeul Stiintei și Tehnicii „Stefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Colegiul National de Arta „Octav Bancila” Iași continua proiectul cultural-educativ „Portativul tanarului artist” prin organizarea sambata, 15 ianuarie 2022, ora 17.00, in Sala „Stefan…

- Miercuri, 12 ianuarie 2022, la Casa de Cultura Gura Humorului are loc o manifestare dedicata celor doua personalitați ale culturii romane: Mihai Eminescu și Ion Creanga. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale. La eveniment participa Mircea-Radu lacoban – scriitor,jurnalist,…

- Evenimentul a fost organizat de Liga Scriitorilor Romani - Filiala Iași - Nord Est și partenerii sai traditionali (Cenaclul de literatura si pictura Octav Bancila al Cercului Militar Iasi, Uniunea Creatorilor Profesionisti - Sucursala Iasi, UZPR - Filiala Iasi), la Cercul Militar din Iași.