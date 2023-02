Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei Gabriela Firea spune ca 16.500 de adolescente și tinere pana in 20 ani au nascut in 2021 și ca aproape 700 dintre ele aveau sub 15 ani. „Destine modificate brutal pentru totdeauna”, susține Gabriela Firea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fragmentare severa a economiei mondiale, dupa decenii de crestere a integrarii economice, ar putea reduce PIB-ul global cu pana la 7%, dar pierderile ar putea ajunge si la 8% - 12% in unele tari, daca este decuplata si tehnologia, se arata intr-un raport al Fondului Monetar International, transmite…

- Presedintele Israelului, Isaac Herzog, a avertizat duminica ca tara se confrunta cu ”o criza constitutionala istorica” din cauza unui plan contestat de reforma judiciara si a spus ca intermediaza discutiile dintre partile relevante, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele…

- Anul 2023 va fi unul cu multe provocari economice: o inflație din doua cifre, un consum in scadere și un risc de recesiune la nivel european. Iata ce preconizeaza la RFI profesorul Cristian Paun, de la Academia de Studii Economice din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senatului, considera ca votul impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Schengen exprimat de Austria in Consiliul JAI este incorect, imoral si total neprietenos. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un sacal a fost prins intr-un gard intr-o comuna din Tulcea, iar primarul localitatii trage un semnal de alarma privind prezenta din ce in ce mai frecventa a sacalilor in gospodariile oamenilor, potrivit news.ro.Primarul comunei Crisan, Silviu Rahau, a postat pe pagina sa de Facebook un film in care…

- Concursul pentru admiterea in școlile de agenți de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2022, aflat inca in desfașurare, scoate in evidența un „trist adevar”, atrage atenția SNPPC, și anume - profesia de polițist nu mai este atractiva pentru tinerii din ziua de azi. Fii la curent cu cele…

- Industria germana a carnii a avertizat cu privire la o lipsa iminenta de aprovizionare, in special pentru carnea de porc. "In patru, cinci, șase luni, va exista un deficit pe rafturi", a prezis Hubert Kelliger, șeful vanzarilor grupului de la abatorul Westfleisch, care este, de asemenea, membru al…