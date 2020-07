Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada extrem de dificila prin care trece lumea artistica, Teatrul National I.L.Caragiale din Bucuresti anunta prima premiera in plina pandemie: Jurnal de Romania. 1989. Spectacolul conceput si regizat de Carmen Lidia Vidu va avea primele trei reprezentatii in 24, 25 si 26 iulie 2020, de la…

- Aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie ramane o prioritate pentru tara noastra, a reafirmat vineri, 3 martie, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la conferinta de lansare la Bucuresti a presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene. De la 1 iulie, Germania a preluat pentru sase luni…

- Criza fara precedent: cu 420 de cazuri noi si astazi, Romania se indreapta spre cele mai sumbre scenarii. La cele mai mari doua spitale din Bucuresti nu mai sunt locuri libere in sectiile de terapie intensiva, iar in tara pacientii sunt mutati dintr-un judet in altul.

- PREVIZIUNI Luni, 22 iunie -Ministerul Finantelor Publice organizeza licitatie pentru o emisiune de obligatiuni in suma de 500 milioane lei Marti, 23 iunie -Ministerul Finantelor Publice organizeza licitatie pentru o emisiune suplimentara de obligatiuni in suma de 75 milioane lei -Conferinta online cu…

- Edouard Philippe, premierul Franței, a dezvaluit masurile de relaxare care vor fi luate incepand cu data de 11 mai. Romania ar putea reduce la randul ei restricțiile luate pe fondul pandemiei de coronavirus, de pe 15 mai, conform declarațiilor președintelui Klaus Iohannis. Cum autoritațile de la București…

- • In ultimele 14 zile, 43.8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Suceava, Bucuresti, Botosani, Arad si Bihor.• 48.5% din totalul deceselor au fost inregistrate in SV, HD, AR, BB, si GL.• In trei judete se inregistreaza o incidenta aparenta >50/100.000 locuitori.• 1 din 9 cazuri…

- Papa Francisc a donat cinci ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19 din Romania, anunta purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, pr. Francisc Dobos, intr-o postare pe Facebook. "Papa Francisc insoteste cu rugaciunea si caritatea bolnavii de COVID-19 din Romania, imbratisand…