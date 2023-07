Mândria României! “Tricolorii” de la tenis de masă au luat aurul pe echipe la masculin și feminin Echipele de juniori și junioare ale Romaniei au caștigat medaliile de aur la Europenele de tineret, in timp ce cadeții au urcat pe treapta a treia a podiumului. Imnul Romaniei s-a auzit de doua ori aseara la Campionatele Europene de tineret de tenis de masa, competiție care se disputa in Gliwice, Polonia. Plecați din postura de favoriți principali, dupa ce anul trecut au caștigat aurul continental, baieții pregatiți de Madalin Ionașcu și Vasile Florea au dominat concursul, impunandu-se pana in finala, cu 3-0. Edi Ionescu, Iulian Chirița, Darius Movileanu, Andrei Istrate și Dragoș Bujor nu au avut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

