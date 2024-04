Cupa României 2024-2025 începe în 10 iulie Regulamentul Cupei Romaniei Betano a suferit o serie de modificari in urma ședinței Comitetului Executiv al FRF din 24 aprilie 2024. In faza grupelor, doar in duelul echipelor din prima urna valorica din etapa 3, echipa gazda va fi intotdeauna prima echipa extrasa din urna la tragerea la sorți, adica echipa menționata in regulament ca ”1A”. In restul partidelor, incepand cu turul 1 și pana in faza grupelor, echipele de categorie inferioara sau clasate mai slab in campionatul precedent vor ramane organizatoarele jocurilor. Incepand cu faza play-off-ului, cheltuielile de organizare vor fi suportate… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

