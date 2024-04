Stiri pe aceeasi tema

- Elena Zaharia, sportiva de la CSM Constanta, s a oprit in optimile de finala ale turneului international de tenis de masa WTT Feeder Havirov 2024. "La competitia desfasurata in Cehia, intre 14 si 17 aprilie, sportiva noastra a reusit doua victorii. In primul tur, Elena a trecut a cehoaica Zdena Blascaron;kovaacute;…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart (Germania), dotat cu premii totale de 802.237 de dolari, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova, intr-o partida disputata joi.Raducanu, al carei tata…

- Simona Halep nu va putea fi prezenta alaturi de echipa Romaniei la viitoarea confruntare din Billie Jean King Cup, impotriva echipei Ucrainei, care va avea loc la in Fernaninda Beach (Florida, SUA), pe zgura, in perioada 12-13 aprilie, a anunțat Federația Romana de Tenis, informeaza news.ro.

- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu si-au respectat statutul de favoriti si s-au impus, vineri, in probele de simplu ale Campionatelor Nationale de tenis de masa, gazduite de Sala Romsilva din Bucuresti. Bernadette Szocs, jucatoare in top 10 mondial, a invins-o in finala pe Irina Ciobanu cu scorul de…

- Simona Halep, care revine in competitii la Miami Open dupa ce TAS i-a redus suspendarea pentru incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis, face parte din echipa Romaniei care va infrunta in aprilie Ucraina, in calificarile pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Alaturi de Halep, pe lista…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, numarul 4 mondial, a declarat ca asteapta cu nerabdare sa participe la Jocurile Olimpice de la Paris si a anuntat ca va respecta regulile in calitate de sportiv neutru, potrivit news.ro. Federatia Internationala de Tenis (ITF) a declarat ca jucatorii rusi si…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka (2 WTA, favorita nr. 2) a castigat sambata trofeul la Australian Open, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, 6-3, 6-2, pe chinezoaica Zheng Qinwen (15 WTA, favorita nr. 12), scrie Agerpres.Sabalenka, detinatoarea titlului, s-a impus extrem de usor,…

- Sportivele din Constanta si au asigurat deja medalii la Campionatul European Under 21, care se deruleaza in aceasta perioada pana pe 28 ianuarie 2024 la Skopje, in Macedonia de Nord, iar reprezentantii Romaniei au evolutii de top. Elena Zaharia CSM Constanta , Bianca Mei Rosu LPS "Nicolae Rotaruldquo;…