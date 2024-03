Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma s-a terminat tragerea la sorți a sferturilor de finala din UEFA Champions League. Toate cele patru duble manșe se anunța deosebit de disputate, dar capul de afiș va fi Real Madrid și Manchester City. De asemenea, s-a stabilit și traseul virtual pana la marea finala de la Londra.…

- Real Socidead - PSG, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 5 martie, de la ora 22:00, pe Estadio de Anoeta din San Sebastian, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Erik Ten Hag, antrenorul celor de la Manchester United, crede ca echipa sa se poate bate pentru loc de Liga Campionilor. Antrenorul olandez este mulțumit de ultimele evoluții ale „diavolilor”. Echipa sa se afla in acest moment la cinci puncte de locul patru, ultimul care duce in grupele Ligii in sezonul…

- Porto - Arsenal, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 21 februarie, de la ora 22:00, pe Estadio do Dragao, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 3 si Prima Sport 2.

- Real Madrid a incasat o lovitura grea. Jude Bellingham (20 de ani), cel mai bun jucator al liderului din La Liga, s-a accidentat și va rata cu siguranța urmatoarele trei meciuri oficiale ale „Los Blancos”. Bellingham va lipsi la partida tur din optimile Champions League din deplasare cu RB Leipzig (13…

- Gigi Becali spune ca spera la ajutor Divin pentru a-și atinge marele obiectiv: calificarea in Liga Campionilor. Patronul FCSB construiește din 2008 o biserica in Pipera, pe care a promis ca o ridica daca echipa lui trece de Galatasaray și ajunge in grupele Champions League. Acum, Gigi spune ca va termina…

- Fundasul argentinian Lisandro Martinez, accidentat pe 20 septembrie, intr-un meci contra lui Bayern Munchen, in Liga Campionilor la fotbal, ar urma sa revina pe gazon in luna ianuarie, a anuntat clubul Manchester United, citat de EFE.''Recuperarea mea merge foarte bine. Ma simt puternic, fac toate…

- Barcelona ar putea fi suspendata trei ani din Liga Campionilor pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Alte noua grupari sunt in pericol. Printre ele, Manchester City și PSG. Dar, daca Barca e fondatoarea proiectului Super Ligii Europei, City și PSG sunt impotriva SLE. Daca le-ar exclude, UEFA le-ar…