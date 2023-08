Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City a caștigat Supercupa Europei, trecand de Sevilla. Scorul dupa 90 de minute a fost egal, 1-1, iar „cetațenii” au caștigat la penalty-uri, scor 5-4. Dupa ce a pierdut Supercupa Angliei, City a pus mana pe primul trofeu din acest sezon, reușind s-o invinga pe Sevilla, deși andaluzii au…

- Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a prefațat Supercupa Europei cu Sevilla, in cadrul unei conferințe de presa. Manchester City (caștigatoarea Champions League) și Sevilla (caștigatoarea Europa League) se infrunta in Supercupa Europei miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.…

- Arsenal Londra a invins-o pe Manchester City cu 4-1 la penalty-uri, caștigand duminica Community Shield și obținand primul trofeul al sezonului in Anglia, intr-un meci in care a fost condusa timp de 101 minute.

- Manchester City sarbatorește in aceste momente triumful din Liga Campionilor. Elevii lui Guardiola defileaza pe strazile din Manchester intr-un autobuz descoperit. Pep Guardiola a așteptat 7 ani triumful in cea mai galonata competiție a Europei. A meritat, iar Manchester City este intr-o continua sarbatoare.…

- Imaginile bucuriei jucatorilor lui Manchester City, dupa ce au castigat Champions League, fac inconjurul lumii. Elevii lui Pep Guardiola s-au bucurat a maxim la finalul partidei cu Inter, castigata cu scorul de 1-0, in urma golului marcat de Rodri. Manchester City a castigat, pentru prima data in istorie,…

- Jack Grealish a transmis un mesaj superb pentru Pep Guardiola, dupa ce Manchester City a invins-o pe Inter cu scorul de 1-0, in finala UEFA Champions League. Mijlocasul englez al „cetatenilor” i-a multumit managerului catalan pentru faptul ca a avut incredere in el. Manchester City a castigat pentru…

- Reactia lui Pep Guardiola, dupa ce Manchester City a castigat UEFA Champions League, nu s-a lasat prea mult timp asteptata. Managerul „cetatenilor” sustine ca succesul inregistrat de echipa sa, in cea mai importanta competitie inter-cluburi din Europa, era scris in stele, astfel jucatorii sai erau predestinati…

- Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata la Budapesta, in care scorul a fost egal, 1-1, atat dupa cele 90 de minute regulamentare, cat si dupa prelungiri.