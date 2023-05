Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City va juca a doua sa finala in Liga Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Real Madrid, detinatoarea trofeului, cu scorul de 4-0 (2-0), miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a semifinalelor.Echipa lui Pep Guardiola s-a distrat cu Real Madrid și a reușit sa caștige…

- Real Madrid intalnește, marți seara, pe teren propriu, de la ora 22.00, pe Manchester City, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In sferturi, Real a eliminat-o pe Chelsea Londra, pe care a invins-o in ambele manșe cu același scor de 2-0. City a trecut de Bayern Munchen, dupa 3-0 pe…

- Real Madrid - Manchester City, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Liga Campionilor, este programat, marti, 9 mai, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Real Madrid - Chelsea, meci contand pentru prima mansa a sferturilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 12 aprilie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- In cursul zilei de vineri, la sediul UEFA din Nyon, a avut loc tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor. Manchester City – Bayern și Real Madrid – Chelsea, in sferturile de finala din Liga Campionilor! Tragerea la sorți de la Nyon a decis și țintarul semifinalelor Poate cel mai…

- Ultimele doua meciuri din optimile UEFA Champions League au consemnat rezultatele scontate, Real Madrid și Napoli obținand calificarea in sferturile de finala, dupa ce au caștigat și manșa tur, impotriva lui Liverpool, respectiv Eintrecht Frankfurt.

- Real Madrid- Liverpool 1-0, in optimile UEFA Champions League. “Galacticii” merg in sferturile de finala cu 6-2 la general. Liverpool visa sa produca minunea pe Santiago Bernabeu și sa intoarca scorul umilitor din tur, cand „Galacticii” lui Carlo Ancelotti au caștigat cu 5-2, dupa ce „cormoranii” au…

- Liverpool și Real Madrid, finalistele sezonului trecut din Liga Campionilor, se infrunta acum in optimi. Iar centrul va fi condus de Istvan Kovacs. Liverpool - Real Madrid este programat de la ora 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP. ...