- Kyle Walker, Manuel Akanji și John Stones s-au accidentat la echipele naționale și sunt incerți pentru meciul de duminica impotriva liderului Premier League. Manchester City a ieșit cum nu se putea mai rau din amicalele echipelor naționale. Trei jucatori ai campioanei Angliei s-au accidentat și toți…

- Atacantul Erling Haaland (Manchester City) a parasit schiopatand terenul la antrenamentul de marti al echipei de fotbal a Norvegiei pentru meciurile amicale din aceasta luna, transmite DPA, potrivit Agerpres. Atacantul lui City a fost filmat in timp ce parasea terenul de joc, probabil dupa o contuzie,…

- Primele doua clasate din Premier League, FC Liverpool și Manchester City, se infrunta duminica, 10 martie, de la ora 17:45, in meciul care poate decide titlul de campioana, deși mai raman zece etape de disputat pana la finalul sezonului. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot…

- Etapa a 27-a din Premier League le aduce fața in fața pe marile rivale din Manchester, City și United, doua echipe desparțite in clasament de nu mai puțin de 15 puncte. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau din mai multe meciuri,…

- Victorie in extremis pentru Liverpool in etapa 27 de Premier League, 1-0 cu Nottingham Forest, golul victoriei fiind inscris de Darwin Nunez in minutul 90+9. Intoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show nou marca GSP.ro. Urmatoarea ediție: vineri, 15 martie, ora 14:00. Dintre…

- Vineri, 1 martie, de la ora 14:00, analizam la Premier GSP runda 27 din campionatul Angliei. Am lasat in urma finala Cupei Ligii și optimile Cupei Angliei, acum atenția revine pe campionat, acolo unde Liverpool, Manchester City și Arsenal duc o lupta de poveste pentru titlul de campioana. Vineri, ora…

- Premier GSP, noul show lansat de Gazeta Sporturilor și axat pe campionatul de fotbal numarul 1 al lumii, Premier League, revine duminica, 11 februarie, ora 13:00. Runda 23 din Premier League a produs 45 de goluri, record in istoria campionatului englez. Urmeaza etapa 24, runda care programeaza cateva…

- Runda cu numarul 21 din Premier League debuteaza, sambata, 13 ianuarie, cu meciul Chelsea – Fulham (14:30), dupa care ziua va fi completata de duelul Newcastle United - Manchester City (19:30). Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci…