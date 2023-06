Manchester City a câştigat pentru prima dată Liga Campionilor Forrmatia Manchester City a castigat, sambata seara, pentru prima data principala competitie intercluburi europeana, Liga Campionilor, invingand Inter Milano, scor 1-0, in finala disputata la Istanbul. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, in care a reusit tripla campionatul Angliei, Cupa Angliei, Liga Campionilor. Tehnicianul Pep Guardiola a reusit tripla campionat, Cupa, Liga Campionilor si la FC Barcelona, in 2009. Pentru el este a doua tripla, un record. CASETA FINALEI DE LA ISTANBUL MANCHESTER CITY – INTER MILANO 1-0 (0-0) A marcat Rodri (min. 68) MANCHESTER CITY: Ederson – Akanji,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

