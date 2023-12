Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam deja in luna decembrie, o perioada numai buna pentru a ne petrece timpul liber din weekend, și nu numai, la celebrele Targuri de Craciun din țara. Vizitatorii sunt curioși, totuși, de ce prețuri vor da atunci cand vor ajunge la aceste Targuri de Craciun. Iata cat costa in acest an o porție…

- Daca vrei o amintire prețioasa cu familia sau partenerul tau, atunci probabil te intrebi cat costa o ședința foto de Craciun 2023. Fotografii pun la dispoziție decoruri, lumini, imbracaminte și tot ce este necesar pentru ca ședința sa fie una de neuitat. De fapt, pentru unele familii a devenit deja…

- Politele de asigurare a locuintelor vor fi mai scumpe de maine. Pretul creste cu 30 de procente. Asta inseamna ca – pentru cele mai multe locuinte – polita ajunge de la 100 de lei la 130 de lei pe an. De asemenea, se modifica si o lege care este in vigoare de multi ani. Apar […] The post Sancțiuni pentru…

- Elena Lasconi, primarul din Campulung, aflat in plin scandal public dupa ce a declarat ca susține familia tradiționala, a surprins cu ce a marturisit acum 2 ani,: ”aș fi divorțat a doua zi sau nu m-aș fi casatorit deloc”. Declaranta oficial susținatoare a casatoriei intre un barbat și o femeie, intr-un…

- Targul din Piața Unirii aduna diverși producatori, dar prețurile sunt de pe alta planeta. ”La minusculul, dar exorbitantul de scump targuleț cu gherete din Piata Unirii am ajuns sa o vad și pe asta: 1 kg de jumari (carne de porc cu grasime, care sunt prajite pana cand se rumenesc) la prețul anormal…

- Un petrolier sub pavilion liberian a lovit o mina in Marea Neagra, in largul coastei Romaniei. Nava naviga in apropierea canalului Sulina cand s-a produs explozia. Un petrolier sub pavilion liberian a lovit o mina in Marea Neagra, in largul coastei Romaniei, pe 15 octombrie, scrie Sky News. Nava naviga…

- Romania este cunoscuta și peste hotare pentru mancarea gustoasa facuta aici, iar de data aceasta, un cuplu strain le prezinta internauților meniurile pe care le-au gasit in București, de la mici, la salata de ardei și papanași. Un lucru este cert dupa acest vlog al turiștilor, Terasa Obor este faimoasa…

- Portalul de servicii online al Primariei Alba Iulia va fi integrat cu sistemul ROeID. Cat costa extinderea platformei integrate Administrația locala din Alba Iulia vrea sa integreze portalul de servicii online al Primariei cu aplicația mobila ROeID, dezvoltata de catre Autoritatea pentru Digitalizarea…