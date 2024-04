Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii din Poiana Brașov se pregatesc pentru una dintre cele mai aglomerate perioade din acest an. Urmeaza minivacanța de 1 Mai și de Paște, cand romanii vor lua cu asalt stațiunile turistice. Poiana Brașov este una dintre cele mai vizitate, astfel ca ei se așteapta sa le calce pragul o mulțime…

- Temperaturile vor fi peste cele normale in aceasta perioada, in cea mai mare parte a tarii, dar special in sud si sud-est, pana aproape de jumatatea lunii mai, conform prognozei anuntate vineri de meteorologi. Saptamana 15.04.2024 – 22.04.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice…

- O romanca din Italia a facut avort acasa, apoi a ascuns fatul intr-un congelator. Polițiștii au gasit bebelușul de 4 luni inghețat complet. Cazul a șocat Italia, iar romanca a ajuns pe mana poliției. Totul a ieșit la iveala dupa ce femeia s-a prezentat la spital cu sangerari abundente și le-a spus doctorilor…

- Franța, Italia și Spania au luat aceasta decizie dupa ce au constatat ca gruparea terorista ISIS-Khorasan, care a revendicat atentatul din mall-ul rusesc, a incercat sa organizeze acte teroriste și pe teritoriul acestor țari. Francezii s-au obișnuit deja cu prezența soldaților pe strazile marilor orașe,…

- Tiktok e un pericol național, dar ”pacatul” sau nu e neaparat ca face jocul Rusiei. Trebuie luate masuri de interzicere temporara ori chiar definitiva. Utilizatorii platformei simpatizeaza AUR in anul electoral, deci nu mai ”trag in direcția ”corecta”. Un recent sondaj difuzat de Hotnews a relevat…

- In cadrul ediției de luni seara a emisiunii "In gura presei", difuzata pe Antena 3 CNN, Mircea Badea a adus in atenție noile reguli impuse pentru romanii care fac achiziții online. Potrivit informațiilor prezentate de acesta, companiile de curierat au imp

- Deși exista mulți coloranți alimentari pe piața, gospodinele nu uita cat de important este sa vopseasca oua și prin metode naturale și chiar tradiționale. Iata cum poți și tu sa vopsești ouale de Paște intr-un mod sanatos.

- Mozilla vine cu un nou serviciu care promite sa elimine automat toate datele personale din mediul online. Monitor Plus este varianta extinsa a serviciului Mozilla Monitor, care anunța in mod gratuit daca mailul a facut parte dintr-o incalcare a securitații.