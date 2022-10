Mânăstirea Sfântul Proroc Ilie din Nicoreni La Manastirea Sfantul Proroc Ilie din Nicoreni, adica la aproape 200 de kilometri de Chișinau, se robotește, cu migala și temeinicie, pe mai multe… fronturi, daca asta este exprimarea corecta. Cei peste 40 de calugari și ascultatori ai sfantului locaș au indeletniciri precise și diverse. Care pe la biblioteca manastirii, care pe la vite și pasari, care pe la livada, vie și sere, care in atelierele de prelucrare a lemnului unde confecționeaza rame, iconostase si alte articole bisericești. Dar, pentru ca manastirea are nevoie de o clopotnița noua, se lucreaza și la aceasta. Va fi, practic, aici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

