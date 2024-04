Stiri pe aceeasi tema

- Este american, dar cunoaște limba romana și vrea sa se insoare cu o moldoveanca. Este istoria unui fotojurnalist din SUA, care a locuit 9 luni in Moldova și și-a schimbat radical parerea inițiala despre țara noastra. Intr-un monolog la Dorin Galben, tanarul a relatat cum a ajuns la Chișinau, care a…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a vazut astazi cu Secretarul de Stat al Carolinei de Nord, Elaine F. Marshall, aflata intr-o vizita de lucru la Chișinau. In timpul intilnirii, s-a discutat despre aspectele cruciale ale relațiilor dintre Republica Moldova și Statele Unite, in mod special…

- Premierul R. Moldova, Dorin Recean, a venit cu un comentariu dupa ce ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe. Oficialul a menționat ca diplomatului rus i-a fost inminata nota de protest referitor la deschiderea secțiilor de votare a Federației…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, la Forumul Diplomatic din Turcia, ca guvernul de la Chisinau indreapta Moldova pe calea Ucrainei, potrivit stiripesurse.ro"Reluarea formatului de negociere 5 2 privind reglementarea transnistreana ne va permite sa continuam cautarea unor solutii…

- Deputata din Republica Moldova Marina Tauber, o apropiata a oligarhului fugar Ilan Sor, a fost inclusa vineri pe lista de sanctiuni a Statelor Unite ale Americii, din cauza incercarilor sale de a submina procesele electorale in interesul Kremlinului. Decizia a provocat o reactie furioasa din partea…

- Inca un pas important in crearea Asociației Producatorilor de Legume din Moldova a fost facut. Membrii Grupul de Inițiativa s-au intrunit in prima ședința de lucru, la Chișinau. Evenimentul a avut scop coagularea Grupului de lucru și facilitarea procesului de creare cit mai rapida a asociației. Atelierul…

- De mai mulți ani la Chișinau activeaza cu succes Muzeul Pedagogic Republican, o instituție unica, care prezinta istoria țarii noastre prin prisma invațamintului, a ideilor pedagogice și a dezvoltarii școlii. Dupa cum scrie portalul moldovenii.md, Muzeul Pedagogic Republican din Moldova a fost deschis…

- The President of the Republic of Moldova, Maia Sandu, declared, on Saturday, in Timisoara, that the Russian Federation tried, throughout this period, to destabilize the order and power in Chisinau, each time trying to use the regime in the Transnistrian region, but the country undertook all actions…