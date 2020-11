Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre supraviețuitorii tragediei din clubul Colectiv, implicat in campaniile privind imbunatațirea condițiilor in care sunt tratați marii arși in sistemul medical romanesc i-a cerut, sambata noapte, demisia ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Regizorul Mihai Grecea il acuza pe reprezentantul guvernului…

- Primele teste rapide de detecție a antigenelor SARS COV-2 vor fi distribuite, de joi, unitaților de primiri urgențe din țara, pentru decolmatarea unitaților sanitare, a declarat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, in cadrul unei conferințe de presa susținuta miercuri la Sibiu. Intr-o prima tranșa vor…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat duminica o noua stare de urgența intr-un efort de a reduce infecțiile cu coronavirus in creștere, impunand restricții locale pe timp de noapte și interzicand calatoriile intre regiuni in anumite cazuri, anunța Reuters. Starea de urgența va avea nevoie de aprobarea…

- Directorul Spitalului de Pediatrie din judetul Sibiu, medicul Camelia Grigore, considera ca ar trebui imbunatatita modalitatea de abordare a cazurilor infectate cu noul coronavirus si anume testarea pacientilor fara a-i interna in spital, conform Agerpres. “Ce cred ca ar trebui imbunatatit in acest…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis, vineri, prin sistemul RO-ALERT, un mesaj pentru bucuresteni, atentionandu-i ca nivelul de raspandire a SARS-CoV-2 este de peste 2 la 1.000 de locuitori, transmite Agerpres. “Atentie! In municipiul Bucuresti nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS-CoV-2)…

- Un medic stomatolog din Campulung Muscel, Andrei Aron, aflat in situația de pacient in urma cu 3 ani, cand a suferit un accident la un campionat sportiv, a caștigat procesul prin care Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj a vrut sa isi recupereze cheltuiala facuta, pe motiv ca medicul s-ar fi…

- Restaurantele, cinematografele, teatrele și cazinourile din orașul Galați și din trei comune din județ se inchid timp de o saptamana din cauza creșterii numarului de cazuri de COVID-19, in timp ce in șapte orașe și comune din Dambovița se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pe o raza…