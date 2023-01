Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, a declarat ca, pe langa cazurile de COVID, cadrele medicale se confrunta si cu un numar din ce in ce mai mare de cazuri de gripa, si mai ales gripa severa, precizand ca sunt cazuri…

- Anul Nou a inceput cu camerele de garda pline de pacienti cu infectii respiratorii. Cazurile depasesc numarul celor inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut. Valul de viroze, care pare ca nu se mai termina, a dus si la o criza de medicamente. Desi antibioticele nu sunt recomandate in banalele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a confirmat ca se inregistreaza in tara, similar celorlalte state europene, un trend crescator al cazurilor de COVID, fara sa exista motive de ingrijorare, majoritatea cazurilor fiind forme usoare. „Exista o crestere a cazurilor de COVID. Daca va uitati la numarul…

- Direcția de Sanatate Publica Maramureș trage un semnal de alarma și spune ca in ultimele 2 saptamani se inregistreaza o creștere rapida și marcata a numarului de infecții acute respiratorii/pneumonii cu etiologie virala și bacteriana și a numarului de cazuri de boala COVID -19, reaparitia focarelor…

- „Au sosit deja in aceasta saptamana primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu coronavirus. Acest vaccin va fi in curand accesibil la cabinetele medicilor de familie, in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.Toti cei care au facut deja doua doze de vaccin…

- COVID-19 nu mai reprezinta, in acest moment, o problema de sanatate publica in țara noastra, a declarat duminica ministrul sanatații, Alexandru Rafila. In ultima perioada, autoritațile au raportat zilnic intre 200 și 400 de cazuri și sunt și bilanțuri fara niciun deces. Ministrul a subliniat insa ca…

- Pana la sfarșitul lunii noiembrie, va ajunge vaccinul contra noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul Sanatații, in timp ce INSP a precizat ca, in ultima saptamana, din 112 secvențieri ale Sars-Cov-2, 106 sunt cu subvarianta BA.5 Omicron. In legatura cu vaccinul adaptat noilor tulpini…

- Subvarianta Centaurus a COVID este deja in Romania, iar Octavian Jurma spune ca „daca și BQ.1.1 va respecta calendarul versiunilor Omicron precedente, valul 7 va debuta la inceputul lunii noiembrie, iar varful va fi atins in decembrie/ianuarie”.