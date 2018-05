Stiri pe aceeasi tema

- ROMANII AU TALENT, 6 aprilie 2018. Iata cateva versuri din melodia pe care au interpretat-o: Romania e țara mea, dar au plecat prea mulți din eaRomanie țara draga, primește-ne acasa iaraRomanie, Romanie, ne arde dorul de tine (...) Romanie, nu lasa romani sa plece, nu-i lasa…

- Visul de a-și regasi fiica disparuta pe cand avea doar trei ani se naruise pentru un cuplu din China. Acum, insa, aceștia au trait o bucurie imensa, intrucat dupa 24 de ani de cautari și-au reintalnit fiica.

- Noi detalii au aparut despre starea de sanatate a Ionelei Prodan. Vestile din pacate sunt extrem de proaste si triste pentru intreaga familie a cantaretei de muzica populara. Cantareata a fost diagnosticata cu cancer la pancreas in stadiu terminal. Aceasta se afla intre viata si moarte. O asistenta…

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a facut primii pași, iar vedeta de la ”Acces Direct” s-a grabit sa se laude cu asta pe pagina de socializare. A primit multe aprecieri, dar și comentarii siropoase și de drag. ”Pfoaaa”, ”Drumuri bune, Ana!!!”, ”Mami, tati& comp. pentru voi exista…

- Ana Cernicova, solista a Teatrului Național de Opera și Balet din Chișinau și fiica sa de doar 7 ani, Amelia Uzun, au creat un moment magic pe scena concursului „Romanii au talent”. Cele doua au cintat piesa „Once Upon a December”, care a ridicat sala in picioare. Momentul a fost apreciat de jurații…

- Momentul artistic excepțional și relația speciala dintre mama și fiica a incantat juriul Cei patru jurați le-au trimis pe concurente in etapa urmptoare cu patru de DA. Juriul a fost vizibil emoționat, Florin Calinescu fiind juratul care a și suspinat, fiindu-i greu sa se exprime in momentul jurizarii. …

- Vineri, la Romanii au talent, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emotionant, vor simti legatura incredibila dintre o mama si fetita ei, care le topeste sufletele juratilor, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu.

- Aschia nu sare departe de trunchi, iar zicala se aplica si in familia Beckham. In varsta de 7 ani, Harper, mezina familiei, a fost filmata in secret de mama ei in timp ce canta in duet cu David.