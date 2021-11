Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei au fost arestate preventiv pentru omor calificat. Cele doua inculpate, mama si fiica, ar fi dus un nou nascut in gradina din fata casei, unde l au abandonat, expunandu l la temperaturi scazute. Copilul a fost lipsit de ingrijirea necesara si, astfel,a decedat. Procurori din cadrul Parchetului…

- O femeie din Galați și-a ajutat fiica sa nasca, apoi a indemnat-o și ajutat-o sa abandoneze pruncul in frig, in gradina, unde a și murit. Cele doua femei au fost arestate preventiv. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati au solicitat Tribunalului Galati, arestarea preventiva…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunaul Prahova au dispus retinerea pentru 24 de ore pe numele a patru suspecti in dosarul vaccinarilor fictive din centrul de la Valea Calugareasca.

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a unui inculpat, in stare de arest preventiv, pentru trafic de migranti si punere in circulatie a unui autovehicul neinmatriculat. Procurorii au retinut ca in data de 27 iulie, inculpatul N.A.H.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, predarea catre autoritatile italiene a unei tinere de 25 de ani, din Craiova. Potrivit oamenilor legii, incepand din decembrie 2017, tanara ar fi comis mai multe furturi in mijloace de transport, in Italia. De asemenea, ar fi declarat autoritatilor…

- Marți au fost puse in aplicare noua mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Teleorman, precum si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de spalarea banilor, prejudiciul creat fiind estimat la 5.000.000 de lei. „La data mentionata, politistii bucuresteni…