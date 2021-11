Stiri pe aceeasi tema

- Un nou termen in dosarul Caracal vine cu noi dezvaluiri. Tribunalul Olt va emite mandate pentru audierea unor martori, printre care și Remus Radoi, un om de afaceri care ar fi contactat polițiștii pentru a afla mai multe informații despre dispariția Alexandrei Maceșanu.

- Florin Tanasescu De pezevenghiul asta uitasem. Era cam de varsta mea cand fredonam cu toti golanii: „Balalau, baiatul mamii/ Ti-au mancat fetele banii”. L-am vazut ieri cu bemveul in buza piscinei si ghiul pe destul mare. In fapt, baiatul asta n-a deranjat pe nimeni in tineretile noastre revolutionare.…

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce la 112 a fost anunțat ca o femeie a fost rapita de pe strada, din comuna Dobrosloveni. Polițitii au acționat rapid de data aceasta. Au aflat ca este vorba despre o femeie de 31 de ani care a fost luata de pe strada și bagata cu forța intr-o […] The post O noua…

- S-au scurs din ani de zile de cand intreaga țara afla oripilata de crimele de Caracal, comise, spun anchetatorii, de Gheorghe Dinca, un varstnic care facea taxi ilegal și care a rapit și ucis doua fete. La doi ani de zile, cazul e inca in tribunale, fara o sentința. Dovada ca in Romania nu s-a schimbat…

- Gheorghe Dinca s-a aflat la un nou termen in fața parinților Alexandrei și Luizei. Iata ce s-a intamplat la tribunal, in spatele ușilor inchise. Chiar ieri ar fi avut loc acest nou termen, in dosarul Caracal, la Tribunalul Olt, unde șapte martori au fost audiați. Gheorghe Dinca, la un nou termen in…

- Monstrul din Caracal lovește din nou, chiar din spatele gratiilor, cu marturii șocante, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Gheorghe Dinca a vorbit cu fiul lui la telefon, iar toata convorbirea a fost inregistrata. Gheorghe Dinca l-a sfatuit pe copilul lui cum sa scape de oamenii legii, dar a spus și…

- Celebrul caz Caracal a cutremurat o țara intreaga, iar Gheorghe Dinca a fost surprins in timp ce vorbea cu fiul lui, din inchisoare. Declarațiile pe care le-a facut sunt de-a dreptul cutremuratoare. Monstrul din Caracal i-a dat sfaturi fiului sau și a spus adevarul despre Luiza și Alexandra. Iata ce…

- Antena 3 a prezentat inregistrari ale discuțiilor pe care monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, le-a avut cu copiii sai. Criminalul celor doua fete a recunoscut ca le-a ucis și a dezvaluit familiei sale ca una dintre avocate l-ar fi sfatuit sa declare ca tinerele arse in butoi ar fi in viața.…