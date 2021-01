Mama lui Mihai Budeanu de la 3 Sud-Est a murit In mediul online, Mihai Budeanu (44 de ani) a confirmat decesul mamei sale. Solistul a publicat pe Instagram un colaj de fotografii alaturi de care a scris: „Mama mea cu suflet bun a plecat la cer!????Nu te voi uita, niciodata!”. Mama lui Mihai Budeanu de la 3 Sud-Est a murit Tot in mediul online, insa de aceasta data pe Facebook, artistul a public o fotografie cu mama lui și cu el din copilarie. „Am pus aceasta poza pentru ca am vrut sa pastrez inca vie amintirea mea cu mama. Nu te voi uita, niciodata! Dumnezeu sa te binecuvanteze! ”, a scris in dreptul ei. La sfarșitul anului trecut, Mihai s-a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

