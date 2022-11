Mama lui Leo de la Strehaia a ieșit din închisoare în lacrimi! (VIDEO) Mama lui Leo de la Strehaia a ieșit din inchisoare in lacrimi! „Patroana” – cum i se spune in familie, a fost așteptata de rude cu flori la poarta penitenciarului de maxima siguranta din Craiova. Leo de la Strehaia și mama sa, Maria Mihai, au fost condamnați pentru evaziune fiscala, anul trecut. Leo a primit doi ani și jumatate de inchisoare cu executare, iar mama sa avea de ispașit o pedeapsa de doi ani. In urma cu doar cateva zile, „Patroana” a fost eliberata. Femeia a fost asteptata de rude cu flori la poarta penitenciarului de maxima siguranta din Craiova. Mama lui Leo de la Strehaia a ieșit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

