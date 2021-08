Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova solicita in instanta decaderea din drepturile parintesti a mamei gemenilor cazuti de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti, femeia avand inca un copil in varsta de circa cinci ani. Dosarul cu propunerea de decadere…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova a depus la instanta un dosar prin care cere decaderea din drepturile parintesti a femeii ai carei copii gemeni au murit, la 2 ani si 2 luni. Pe 11 august, copiii au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti,…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova solicita in instanta decaderea din drepturile parintesti a mamei gemenilor cazuti de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti, femeia avand inca un copil in varsta de circa cinci ani.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Prahova solicita in instanta decaderea din drepturile parintesti a mamei gemenilor cazuti de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiesti, femeia avand inca un copil in varsta de circa cinci ani. Dosarul cu propunerea…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protectia Copilului incheie procedura prin care sa o decada din drepturile parintesti pe mama gemenilor care au cazut de la etajul 10. Procedura se refera la cel de-al treilea copil al sau, singurul ramas in viața, un baiețel care se afla acum cu tatal lui.…

- V. S. Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova pregatește dosarul care va fi prezentat judecatorilor cu propunerea de decadere din drepturile parintești a femeii ai carei copii de numai doi ani au decedat, saptamana trecuta, la Ploiești. Sorina Gliga, reprezentant al DGASPC…

- Andreea, mama gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiești , a facut primele declarații despre tragedie. intr-un interviu pentru ObservatorNews . Femeia a recunoscut ca se afla intr-un live pe rețelele sociale, intr-o camera alaturata, cand micuții au picat de…

- Mama celor doi copii care au murit, miercuri seara ,dupa ce au cazut de la etajul 10 al unui bloc din Ploiești ar fi fost live, pe Facebook, in momentul in care a avut loc tragedia. In filmulețul postat pe rețeaua de socializare se aud sunetele ambulantelor, iar la scurt timp cineva bate cu putere in…