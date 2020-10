Stiri pe aceeasi tema

- PREVENIRE… Ministerul Sanatatii incurajeaza parintii sa colaboreze cu autoritatile medicale si medicii de familie pentru accelerarea imunizarii copiilor, in cadrul Programului national de vaccinare. „Exista o serie de boli infectioase pentru care exista solutii eficiente de prevenire, spre deosebire…

- Curtea Constitutionala a decis ca alocatiile copiilor trebuie dublate. Judecatorii CCR au respins, ca neintemeiata, sesizarea Guvernului impotriva legii care ii obliga sa dubleze alocațiile copiilor. „A respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Guvernul Romaniei si a constatat…

- INGROZITOR… Patru fratiori din satul Baltati, comuna Tatarani, au fost dusi ieri la Protectia Copilului, dupa ce tatal lor, in varsta de 53 de ani, a dat foc, in aceeasi zi, atat bucatariei de vara, cat si casei. Individul, care mai spusese prin vecini ca vrea sa dea foc la toata gospodaria, a reusit…

- VIITOR… Este tanar, vine cu idei noi, energie si putere de a schimba imaginea orasului Vaslui. Tudor Polak, candidatul Partidului National Liberal la Primaria Vaslui, are o echipa de consilieri formata din economisti, ingineri si profesori hotarati sa faca din Vaslui un oras in care toti locuitorii…

- CONTRASTE… In judetul in care datele oficiale arata ca doar in acest an, 1770 de minori au fost scosi din familiile iresponsabile si dati in grija asistentilor maternali, undeva, in satul Baltati, comuna Tatarani, o fata de numai 19 ani, Elena Vlad, isi tine strans in brate cei doi copii. Ea este una…

- CURAJOASA… Dupa ce acum cateva zile, vestea ca o fetița de 5 ani, din comuna Asau, județul Bacau, a fost mușcata de o vipera, pe un camp din apropierea casei, iar spitalele la care a fost dusa nu aveau ser antiviperin, oamenii au inceput sa fie mai prudenți, mai ales in zonele unde serpii s-au Articolul…

- Liga 5 AMICALE… Dupa mai bine de cinci luni de la suspendarea competitiilor judetene de fotbal, FC Ghergheleu este prima echipa de Liga 5 care a revenit pe teren. Echipa antrenata de Andrei Bursuc a participat la Cupa „Covid”, competitie amicala disputata la Baltati, judetul Iasi. La prima editie a…