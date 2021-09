Mama fetiței de doi ani care a decedat, după ce s-ar fi înecat, și concubinul au fost reținuți Detalii de ultima ora in ancheta Sofiei, fetița de 2 ani, care a decedat. Mama și concubinul acesteia au fost reținuți de forțele de ordine, dupa ce sunt suspecți ca ar fi savarșit infracțiunile de ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului. „La data de 08 septembrie ac, polițiștii ieșeni au fost sesizați de catre reprezentanții unei unitați medicale despre faptul ca, in seara zilei de 07 Septembrie ac, o minora de 2 ani a fost adusa de mama sa, care le-ar fi declarat ca ar fi lasat-o nesupravegheata pe aceasta aproximativ 3 minute in cada cu apa, iar cand a revenit a gasit copilul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- Mama Sofiei și concubinul acesteia au fost reținuți de polițiști, joi, 16 septembrie. Ei sunt suspectați ca ar fi savarșit infracțiunile de ucidere din culpa și rele tratamente aplicate minorului, a informat Buna Ziua Iași . Poliția județeana a confirmat informația pentru Libertatea. Pe 8 septembrie,…

- Exista mari suspiciuni referitoare la moartea fetitei de doi ani adusa la spital de catre mama ei, care a spus doctorilor ca fetița s-a inecat in cada. Sophia Elena, in varsta de doi ani, fusese adusa in weekend la spital de catre mama ei aproape moarta, aceasta motivand ca a fost lasata nesupravegheata…

- Mama fetitei spune ca aceasta s-a inecat in cada. Medicii si oamenii legii au gasit insa fracturi si vanatai vechi si au alte variante privind decesul. Suspiciuni mari cu privire la moartea fetitei de doi ani adusa la spital de catre mama ei, care a spus medicilor ca s-a inecat in cada. Sophia Elena,…

