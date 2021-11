Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit in urma acuzațiilor venit din partea mamei lui Hadid, Yolanda. Aceasta susține ca fostul membru al trupei de baieți One Direction ar fi „lovit-o” pe fiica sa in timpul unei discuții mai aprinse.

- De ce a pus George Clooney mancare in sutienul unei foste iubite? Iata o intrebare „arzatoare”, care macina presa glossy din lume. Inainte de casatoria cu Amal, actorul a avut multe relații, una și una! Printre ele și cea cu actrița Kelly Preston (mai tarziu soția lui Travolta). Cum a cucerit-o Clooney…

- Simona Halep (29 de ani) a anunțat desparțirea de antrenorul Darren Cahill , in urma cu doua zile, iar de atunci s-au vehiculat mai multe supoziții cu privire la motivul pentru care cei doi nu mai colaboreaza. Australianul este nemulțumit de restricțiile de calatorie de care se lovește adesea in circuit…

- Dincolo de viața de artist, Marius Moga e un familist convins. Cantarețul e casatorit cu Bianca Lapuște din 2015 și impreuna au o fiica, pe Maria Elisabeta. Despre micuța lui a facut dezvaluiri acum, intr-un interviu pentru revista VIVA!.Cei doi parinți au luat de comun acord decizia de a nu-și expune…

- Marius Nicolaescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș: ”CREȘTEREA CARE SARACEȘTE! Politicile de creștere a veniturilor și puterii de cumparare implementate de guvernarea PSD au condus la scaderea ratei de depravare materiala de la 40,4% in 2016 la 27,8% in anul 2019, potrivit Eurostat. Nepasarea,…