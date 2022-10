Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Vica Blochina a oferit primele declarații, dupa ce a fost jefuita. Vedeta susține ca a depus plangere pe numele administratorului de bloc. Ce sume de bani a fost nevoita sa dea pentru facturi. Blodina a ținut sa precizeze ca are dovezi cu privire la furt.

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.

- Amalia Bellantoni a oferit primele declarații dupa ce s-a ales cu dosar penal. Vedeta a vorbit, la Antena Stars, despre acuzațiile care i se aduc, și anume acelea potrivit carora și-ar fi batut un vecin.

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Georgiana Lobonț a facut primele declarații, dupa ce a ajuns de urgența la spital. Vedeta a ramas ieri fara voce și a fost nevoita sa apeleze la ajutorul medicilor. Ce a marturisit cantareața.

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Anda Adam a facut declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre nunta cu logodnicul ei și dorința lor de a avea copii impreuna. Cantareața a decis ca vrea sa aiba gemeni cu Yosif Eudor Mohaci, așa cum iși dorește și fiica ei.